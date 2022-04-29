Про це розповів військовий аналітик Сергій Грабський в ефірі 24 каналу.

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"Часові рамки залежать від того, наскільки ми ознайомлені з цією технікою. Передати її нескладно, це логістична процедура", – зазначив аналітик.

Натомість інша справа – наскільки швидко українські військові зможуть опанувати певний вид техніки, наскільки ефективно її використовуватимуть та як швидко Україна зможе організувати систему обслуговування цієї техніки.

Навіть на початкове ознайомлення тільки з гаубицями потрібно приблизно тиждень, з урахуванням переміщення приблизно тиждень. Потім треба розуміти, що ті хлопці-інструктори, 50 осіб, мають навчити ще когось. Тобто ми додаємо ще як мінімум 1,5 – 2 тижні. Сергій Грабський Військовий аналітик

Зважаючи на це, часові рамки зміщуються приблизно на місяць й це при найкращому розвитку подій. Треба розуміти, що між відправленням і застосуванням певного виду озброєння у полі проходить від 1 до 3 місяців.

Тобто те озброєння, яке надходитиме до нас, буде застосоване вже влітку й це очевидно,

– додав аналітик.

Що відомо про ленд-ліз для України

Палата представників США увечері 28 квітня проголосувала за ленд-ліз для України. "За" відповідне рішення було 417 голосів, "проти" – 10. Тепер документ передадуть на підпис Джо Байдену.

За лічені хвилини до початку голосування президент США опублікував твіт, у якому вкотре наголосив про підтримку України. Штати продовжать надавати військову допомогу нашій державі.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що законопроєкт передбачає надання президенту США розширених повноважень у передаванні або наданні в оренду оборонних засобів.

Варто зауважити, що востаннє ленд-ліз застосовували під час Другої світової війни. Тоді США передавали зброю європейським країнам, які боролися проти гітлерівської Німеччини.

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