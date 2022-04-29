Про це в ефірі 24 каналу сказав радник глави міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко

До теми У США з розгромним результатом підтримали ленд-ліз для України

За його словами, крім технічної підтримки – постачання обладнання та зброї для ведення бойових дій – ленд-ліз має дуже важливе геополітичне значення.

Це те, що відбулося напередодні на базі Рамштайн, коли зібрались представники 40 країн.

Після цього було голосування за ленд-ліз. Це говорить про те, що у світі створена антипутінська коаліція,

– зазначив Денисенко.

Як він пояснив, це вже не просто слова, а реальні дії. Ця коаліція уже почала працювати і починає рухатися до того, щоб "примусити Путіна до миру".

Чому застосування ленд-лізу важливе для України: головне

Палата представників США підтримала рішення Сенату від 7 квітня та проголосувала за закон про ленд-ліз та захист демократії України. Для остаточного набуття чинності залишається тільки підпис президента США Джо Байдена.

Закон про ленд-лiз для України відкриває нові можливості для постачання Україні американської зброї, яке розпочалося раніше.

Процедура надання допомоги буде спрощена: рішення оперативно ухвалюватиме президент США, вже не буде обмежень на обсяги і типи озброєнь.

Тепер Україна матиме краще ніж у Росії озброєння і буде застосовувати його так, як вважає за потрібне.

Важливо! Востаннє ленд-ліз застосовували під час Другої світової війни. Тоді США передавали зброю європейським країнам, які боролися проти гітлерівської Німеччини. Він й допоміг розгромити гітлеризм.

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