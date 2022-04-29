Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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По его словам, кроме технической поддержки – поставки оборудования и оружия для ведения боевых действий – ленд-лиз имеет очень важное геополитическое значение.

Это произошло накануне на базе Рамштайн, когда собрались представители 40 стран.

После этого было голосование за ленд-лиз. Это говорит о том, что в мире создана антипутинская коалиция,

– отметил Денисенко.

Как он объяснил, это уже не просто слова, а реальные действия. Эта коалиция уже начала работать и начинает двигаться к тому, чтобы "принудить Путина к миру".

Почему применение ленд-лиза важно для Украины: главное

Палата представителей США поддержала решение Сената от 7 апреля и проголосовала за закон о ленд-лизе и защите демократии Украины. Для окончательного вступления в силу остается только подпись президента США Джо Байдена.

Закон о ленд-лизе для Украины открывает новые возможности для поставки Украине американского оружия, которая началась ранее.

Процедура оказания помощи будет упрощена: решение будет оперативно приниматься президентом США, уже не будет ограничений на объемы и типы вооружений.

Теперь Украина будет иметь лучше, чем у России вооружение и будет применять его так, как считает нужным.

Важно! Последний ленд-лиз применяли во время Второй мировой войны. Тогда США передавали оружие европейским странам, которые боролись против гитлеровской Германии. Он помог разгромить гитлеризм.

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