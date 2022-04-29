Об этом рассказал военный аналитик Сергей Грабский в эфире 24 канала.

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"Временные рамки зависят от того, насколько мы ознакомлены с этой техникой. Передать ее несложно, это логистическая процедура", – отметил аналитик.

Другое дело – насколько быстро украинские военные смогут овладеть определенным видом техники, насколько эффективно ее будут использовать и как быстро Украина сможет организовать систему обслуживания этой техники.

Даже на начальное ознакомление только с гаубицами требуется примерно неделя, с учетом перемещения примерно неделю. Потом надо понимать, что ребята-инструкторы, 50 человек, должны научить еще кого-то. То есть мы добавляем еще как минимум 1,5 – 2 недели. Сергей Грабский Военный аналитик

Учитывая это, временные рамки смещаются примерно на месяц и это при наилучшем развитии событий. Следует понимать, что между отправкой и применением определенного вида вооружения в поле проходит от 1 до 3 месяцев.

То есть то вооружение, которое будет поступать к нам, будет применено уже летом и это очевидно,

– добавил аналитик.

Что известно о ленд-лизе для Украины

Палата представителей США вечером 28 апреля проголосовала за ленд-лиз Украине. "За" соответствующее решение было 417 голосов, против – 10. Теперь документ передадут на подпись Джо Байдену.

За считанные минуты до начала голосования президент США опубликовал твит, в котором в очередной раз подчеркнул поддержку Украины. Штаты продолжат оказывать военную помощь нашему государству.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что законопроект предусматривает предоставление президенту США расширенных полномочий в передаче или предоставлении в аренду оборонных средств.

Стоит отметить, что последний раз ленд-лиз применяли во время Второй мировой войны. Тогда США передавали оружие европейским странам, боровшимся против гитлеровской Германии.

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