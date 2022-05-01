Спікерка Палати представників наголосила, що США підтримуватимуть Україну до перемоги у війні, яку розв'язала Росія. Про це політикиня повідомила у польському Жешуві після від'їзду з нашої столиці.

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Америка стоїть з Україною, ми стоїмо з Україною, поки перемога не буде здобута, і ми стоїмо з НАТО,

– зазначила Ненсі Пелосі.

Вона також розповіла, що з Володимиром Зеленським під час візиту обговорила:

гуманітарну допомогу;

фінансову підтримку.

Спікерка Палати представників додала, що для неї було "великою честю" провести зустріч із президентом України та "передати йому послання єдності та вдячності від Конгресу Сполучених Штатів".

Зверніть увагу! Ненсі Пелосі очолила першу офіційну делегацію Конгресу, яку відвідала нашу державу після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Візит Пелосі до Києва: коротко

Спікерка Палати представників Сполучених Штатів прибула до Києва у суботу, 30 квітня.

Вона зустрілася із Володимиром Зеленським. Візит до України тривав близько трьох години.

Ненсі Пелосі, друга в черзі на президентський пост після віцепрезидента, стала найвищим американським чиновником, який відвідав нашу державу з моменту початку війни.

США ухвалили ленд-ліз для України

Сполучені Штати підтримують Україну не на словах, а на ділі. Ввечері 28 квітня Палата представників розгромною більшістю проголосувала ленд-ліз для України: "за" – 417, "проти" – 10.

Цей закон чітко вказує, хто у війні є добром, а хто – злом. США провели паралель з Другою світовою. Тоді така їхня допомога відіграла ключову роль в перемозі над гітлерівською Німеччиною.

Яким буде постачання зброї на практиці? Україна дає список необхідного, Вашингтон погоджує позиції, які може надати. Далі американські літаки доставляють все у сусідні з нами держави.

До слова – Ненсі Пелосі зустрілася з Володимиром Зеленським: дивіться відео