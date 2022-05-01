Спикер Палаты представителей подчеркнула, что США будут поддерживать Украину до победы в войне, которую развязала Россия. Об этом политик сообщила в польском Жешуве после отъезда из нашей столицы.

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Америка стоит с Украиной, мы стоим с Украиной, пока победу не одержим, и мы стоим с НАТО,

– отметила Нэнси Пелоси.

Она также рассказала, что с Владимиром Зеленским во время визита обсудила:

гуманитарную помощь;

финансовую поддержку.

Спикер Палаты представителей добавила, что для нее было "большой честью" провести встречу с президентом Украины и "передать ему послание единства и благодарности от Конгресса Соединенных Штатов".

Обратите внимание! Нэнси Пелоси возглавила первую официальную делегацию Конгресса, которая посетила наше государство после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Визит Пелоси в Киев: коротко

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов прибыла в Киев в субботу, 30 апреля.

Она встретилась с Владимиром Зеленским. Визит в Украину длился около трех часов.

Нэнси Пелоси, вторая в очереди на президентский пост после вице-президента, стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим наше государство с момента начала войны.

США приняли ленд-лиз для Украины

Соединенные Штаты поддерживают Украину не на словах, а на деле. Вечером 28 апреля Палата представителей разгромным большинством проголосовала за ленд-лиз для Украины: за – 417, против – 10.

Этот закон ясно указывает, кто в войне добро, а кто – зло. США провели параллель со Второй мировой. Тогда их помощь сыграла ключевую роль в победе над гитлеровской Германией.

Какими будут поставки оружия на практике? Украина дает список необходимого, Вашингтон согласовывает позиции, которые может предоставить. Далее американские самолеты доставляют все в соседние с нами государства.

К слову – Нэнси Пелоси встретилась с Владимиром Зеленским: смотрите видео