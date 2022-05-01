Пелоси уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Ермак о визите Нэнси Пелоси в Киев

Глава ОП заявил, что сильная поддержка США будет способствовать победе Украины. Он также добавил, что в Украине ожидают возвращения американского посольства в Киев.

Поможет разбить Россию и зачистить землю от агрессора,

– заявил Ермак.

Визит американского политика также прокомментировал председатель ВРУ Руслан Стефанчук. Он поблагодарил Нэнси Пелоси за мощный ответ Конгресса США на полномасштабную войну России на Украине. По его словам, официальный Вашингтон поддерживает Украину на всех уровнях, а каждое принятое решение в пользу украинской стороны – это пуля в сторону врага, представляющего угрозу как демократии, так и безопасности на глобальном уровне.

Руслан Стефанчук подчеркнул, что главное – не останавливаться, поскольку сейчас важно перекрыть все пути для российской военной машины, которая убивает тысячи невинных жителей Украины. Глава украинского парламента подчеркнул, что официальный Киев рассчитывает на получение дополнительных 33 миллиардов долларов от США, предоставление финансовой поддержки и оружия. Также речь идет о санкциях против России.

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