Відео зустрічі з американською делегацією опублікував президент Зеленський. Він подякував представникам Вашингтона за візит та підтримку України.
До теми Про санкції, війну та відбудову: Зеленський поспілкувався з Макроном, Джонсоном та Кассісом
Я вдячний за сигнал потужної підтримки, – Зеленський
Передусім я вдячний за цей сигнал – сигнал потужної підтримки України народом Сполучених Штатів, Конгрес. Це говорить про те, що США зараз є лідерами потужної підтримки України,
– наголосив глава держави.
Ненсі Пелосі зазначила, що цей візит призначений для того, щоб подякувати українцям – за їхню війну за свободу. Вашингтон обіцяє підтримувати Україну і бути поруч, поки ця війна не закінчиться.
Новина доповнюється…
Дивіться відео зустрічі Ненсі Пелосі та Володимира Зеленського: