Відео зустрічі з американською делегацією опублікував президент Зеленський. Він подякував представникам Вашингтона за візит та підтримку України.

До теми Про санкції, війну та відбудову: Зеленський поспілкувався з Макроном, Джонсоном та Кассісом

Я вдячний за сигнал потужної підтримки, – Зеленський

Передусім я вдячний за цей сигнал – сигнал потужної підтримки України народом Сполучених Штатів, Конгрес. Це говорить про те, що США зараз є лідерами потужної підтримки України,

– наголосив глава держави.

Ненсі Пелосі зазначила, що цей візит призначений для того, щоб подякувати українцям – за їхню війну за свободу. Вашингтон обіцяє підтримувати Україну і бути поруч, поки ця війна не закінчиться.

Новина доповнюється…

Дивіться відео зустрічі Ненсі Пелосі та Володимира Зеленського: