США залишаються одним з найбільших постачальників озброєння для України. Однак гроші, які були виділені в березні 2022 року на ці потреби, майже закінчилися. Цю інформацію підтвердила і речниця Білого дому Джен Псакі під час пресконференції.
"У нас було 3,5 мільярда доларів у військовій безпеці. З них у нас залишилося близько 250 мільйонів доларів", – заявила Джен Псакі.
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Тож Джо Байден звернувся до Конгресу про додаткову допомогу для нашої держави. Цього разу мова йде про 33 мільярди доларів.
При цьому, за її словами, у Білому домі будуть працювати над тим, що ці кошти були чимшвидше виділені, а військова техніка передана Україні. В першу чергу мова йде про артилерію. Джен Псакі назвала виділення коштів для України "нагальною потребою, як і потреба у фінансуванні боротьби з COVID є невідкладною".
На що підуть 33 мільярдів доларів допомоги від США
- Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділили 33 мільярди доларів допомоги для України. На ці кошти мають закупити необхідне озброєння для України. Також Байден заявив, що в США готові конфіскувати майно російських олігархів та наближених до російської влади осіб, а кошти від його продажу передати на відбудову України.
- У Конгресі заявили, що вони готові оперативно затвердити цей запит.
- 20,4 мільярда доларів США призначені для оснащення України та європейських партнерів додатковою артилерією, бронетехнікою, протитанковим та протиповітряним потенціалом. Також передбачене прискорення кіберможливостей та передових систем ППО і допомоги у розмінуванні наземних мін та саморобних вибухових пристроїв.
- 8,5 мільярда доларів США також призначені для підтримки малого та середнього сільськогосподарського бізнесу під час осіннього врожаю та для закупівель природного газу.
- Ще 8,5 мільярда доларів підуть на фінансування уряду України, підтримку продовольчих, енергетичних та медичних послуг для українців.