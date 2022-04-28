Із відповідною заявою щодо України Байден виступив 28 квітня. Він наголосив, що українці щодня віддають свої життя аби зупинити Росію. Тому США мають надати зброю та всі необхідні види допомоги, повідомляє 24 канал.

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