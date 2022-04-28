Із відповідною заявою щодо України Байден виступив 28 квітня. Він наголосив, що українці щодня віддають свої життя аби зупинити Росію. Тому США мають надати зброю та всі необхідні види допомоги, повідомляє 24 канал.
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Президент США Джо Байден заявив, що продовжить підтримувати Україну. Він подасть запит до Конгресу про додаткову допомогу для нашої держави.
Із відповідною заявою щодо України Байден виступив 28 квітня. Він наголосив, що українці щодня віддають свої життя аби зупинити Росію. Тому США мають надати зброю та всі необхідні види допомоги, повідомляє 24 канал.
Новина доповнюється...