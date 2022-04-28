Візит президента США на підприємство має відбутися вже наступного тижня. Про це стало відомо 27 квітня із публікації представниці Білого дому.

Важливо США зараз більше допомагають Україні, ніж Радянському Союзу у Другій світовій, – Піонтковський

Поїздка стосується допомоги Україні

Байден відвідає завод розташований в Алабамі 3 травня. Наразі невідомо, яка саме ціль поїздки в Lockheed Martin.

Проте у Вашингтоні додали, що це стосується військової допомоги Україні. Адже влада США вважає, що наші захисники її вкрай "ефективно використовують для захисту від російського вторгнення".

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія повідомляла про зростання попиту на ПТРК Javelin. У Lockheed Martin акцентували, що це сталося після початку вторгнення Росії в Україну.

Головна подія у військовій допомозі від США

Палата представників США 28 квітня голосуватиме за законопроєкт про ленд-ліз для України. Це є вкрай важливим рішенням, яке допоможе нашій обороноздатності.

Якщо закон схвалять, він дасть можливість значно пришвидшити постачання озброєння, транспорту, продовольства та іншої допомоги. Це може бути як оренда, так і безоплатна підтримка. А ось ві бюрократичні та фінансові питання будуть вирішуватись вже у більш спокійний час.

Детальніше – чому нам потрібен ленд-ліз у США: дивіться відео