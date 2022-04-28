С соответствующим заявлением по Украине Байден выступил 28 апреля. Он отметил, что украинцы каждый день отдают свои жизни, чтобы остановить Россию. Поэтому США должны предоставить оружие и все необходимые виды помощи, сообщает 24 канал.
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Сегодня для поддержки Украины, чтобы она могла продолжать борьбу, я посылаю дополнительную заявку в Конгресс, которая обеспечит поток военного снаряжения в Украину. Будем продолжать и гуманитарную помощь и экономическую,
– сказал Байден.
Он отметил, что США уже предоставили Украине помощь и продолжают это делать. Тем не менее деньги, которые выделяли в прошлом месяце, почти закончились, поэтому нужна новая заявка.
По словам Байдена, США продолжат оказывать еще и гуманитарную и экономическую помощь. Это должно решить нужды, которые будут у украинских военных следующие месяцы. Речь идет о долгосрочной помощи для безопасности страны: артиллерия, бронебойные системы, ПВО и многое другое.
О какой помощи может идти речь
Точную сумму финансовой поддержки, которую Байден запросит у конгресса, он не назвал. Но, как сообщал американский телеканал CNBC, может говориться о 33 миллиардах долларов. За эти деньги также могут усилить оборону стран Европы.
Более 20 миллиардов долларов из этой поддержки может пойти на поставку оружия Украине и европейским странам. Финансирование должно быть назначено на период до сентября этого года.
На какие нужды Украина направит помощь США
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак приветствовал решение Байдена о запросе выделения финансовой помощи для Украины. По его словам, из этих средств еще 8 с половиной миллиардов долларов уйдет на экономику.
По его словам, 20,4 миллиарда долларов США предназначены для:
- оснащение Киева и европейских партнеров дополнительной артиллерией;
- предоставление бронетехники, противотанкового и противовоздушного потенциала;
- ускорение кибервозможностей;
- ускорение передовых систем ПВО;
- помощь в разминировании наземных мин и самодельных взрывных устройств.
Ермак говорит, что 8,5 миллиарда долларов уйдет на помощь правительству. Благодаря этим деньгам будут поддерживать следующие услуги:
- продовольственные;
- энергетические;
- медицинские;
- противостоять российской дезинформации и пропагандистским нарративам;
- поддержка малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса во время осеннего урожая и закупок природного газа.
Помощь США Украине: коротко
- С момента полномасштабного вторжения США возглавили фронт помощи нашему государству. В частности, 28 апреля Палата представителей проголосует за законопроект о ленд-лизе для Украины.
- Во время выступления Байден также анонсировал свой визит на авиастроительную компанию Lockheed Martin. Она, в частности, производит известные противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставляемые в Украину.
- Также президент США во время выступления обратился с инициативой. Он предлагает активы российских олигархов в США конфисковать в пользу Украины.