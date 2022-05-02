Про це повідомили у Маріупольській міській раді. Там підкреслили, що могили зараз є у кожному дворі міста.

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На місця попередніх ховають нових

За інформацією місцевої влади, російські окупанти не встигають проводити ексгумацію вбитих маріупольців. Загарбники викопують та вивозять тіла місцевих, а люди хоронять нові.

Зазначається, що безліч трупів продовжують витягувати з-під завалів. Крім того, багато людей помирає через нестачу питної води, продуктів та медикаментів.



Могили є у кожному дворі міста / Фото Маріупольської міської ради



На місцях старих поховань ховають нових загиблих / Фото Маріупольської міської ради

Умови середньовіччя

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченко, зараз у місті умови життя схожі на середньовічні. Водночас досі немає жодного поступу зі сторони російських загарбників, аби влаштувати бодай необхідне для виживання містян.

Через повну відсутність якісної медичної допомоги у людей з онкологією та хронічними захворюваннями майже не залишається шансів. Кількість жертв російської агресії невпинно продовжує зростати,

– зазначив Бойченко.

Він наголосив, що зараз врятувати людей в окупованому росіянами Маріуполі можна лише шляхом їхньої евакуації. Тому це питання зараз є дуже важливим.

Евакуація людей з Маріуполя: останнє

Евакуація маріупольців із "Азовсталі" розпочалась 1 травня. Тоді вдалось вивезти до підконтрольного Україні Запоріжжя близько 100 цивільних.

Другий зелений коридор з Маріуполя погодили сьогодні, 2 травня. Із заблокованого міста вдалось вивезти понад 100 мирних мешканців.

Володимир Зеленський повідомив, що Організація Об'єднаних Націй, яка сприяла попередній евакуації цивільних, не може допомогти вивезти наших військових із маріупольської "Азовсталі". Він зазначив, що поки вона не може взяти таку відповідальність.

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