Росіяни зруйнували близько 95% Маріуполя. Трагічними кадрами із травневого міста-героя поділився радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також З Маріуполя 1 травня може відбутися евакуація цивільних: людей везтимуть до Запоріжжя

На жаль, ці кадри жахають. Випалені та зруйновані будинки, місто, в якому здавалося б вже немає життя. Водночас Андрющенко запевнив, що місто хоч і знищене, але нескорене.

Травень. Маріуполь. Незламний та Нескорений. Повернемось. Відплатимо. Відбудуємо…,

– написав він.

Так виглядає Маріуполь сьогодні: відео з телеграму Андрющенка

Нагадаємо, що Маріуполь перебуває у блокаді Росії ще з 1 березня. У місті без світла, води, їжі та під постійними обстрілами залишаються десятки тисяч людей. Проте точної цифри через блокаду міста немає. Багато цивільних перебувають під постійними атаками ворога на "Азовсталі", де їх героїчно захищають азовці, які не збираються здаватись.

Евакуація цивільних з Маріуполя

21 квітня вперше за час блокади міста вдалося організувати евакуацію українців автобусами. 79 маріупольців привезли до Запоріжжя. Переживши блокаду, евакуйовані розповідали, що росіяни завдають по місту важких авіаударів та бомбардувань. За їхніми словами, міста вже немає – воно стерте з лиця землі, а усюди лежать тіла, які немає кому поховати.

Вчора, 30 квітня, вперше з "Азовсталі" вдалося вивезти мирних мешканців. 20 людей відправились до Запоріжжя.

Режим тиші з росіянами був домовлений на 6:00 30 квітня. Але попри домовленості, цілу ніч та ранок російські окупанти обстрілювали завод з артилерії.

Проте об 11:00 режим тиші таки розпочався, а близько 18:25 автобуси прибули до "Азовсталі". 20 мирних мешканців, яких вдалося визволити з-під завалів, змогли евакуюватись. Це були жінки та діти.

Ситуація в Маріуполі

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що за два місяці російські загарбники вбили понад 20 тисяч маріупольців, ще близько 40 тисяч людей насильно вивезено на території, непідконтрольні Україні. Для того, аби приховати свої жахливі злочини, у Маріуполь окупанти завезли щонайменше 13 мобільних крематоріїв.

Сьогодні ж у місті гуманітарна катастрофа – відсутні зв'язок, комунікації, ліки та продукти. А будинки мирних мешканців росіяни розстрілюють з танків, незважаючи на те, чи є хтось всередині.

Водночас українські військові продовжують рятувати людей, які опинилися під завалами на "Азовсталі". Російські окупанти щодня атакують завод авіаударами та обстрілами. Зокрема під час бомбардувань 28 квітня ворог поцілив у шпиталь, де перебували близько 500 людей, серед них – поранені та лікарі.

Та попри всі спроби Росії захопити місто, "Азовсталь" та Маріуполь тримаються.

До теми – Мер Маріуполя благає про допомогу: Немає їжі, майже немає води, ліків: відео