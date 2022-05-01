Про це офіційно повідомила Маріупольська міська рада. Місцева влада зазначила, що "молиться, аби все спрацювало".
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Маріупольців закликали повідомити про це рідних та знайомих
Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами,
– кажуть у міськраді.
Усіх, хто має контакти в заблокованому Маріуполі, радять писати та телефонувати. Це шанс для людей виїхати у безпечне місце.
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