Про це офіційно повідомила Маріупольська міська рада. Місцева влада зазначила, що "молиться, аби все спрацювало".

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Маріупольців закликали повідомити про це рідних та знайомих

Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами,

– кажуть у міськраді.

Усіх, хто має контакти в заблокованому Маріуполі, радять писати та телефонувати. Це шанс для людей виїхати у безпечне місце.

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