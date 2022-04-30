Як сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти збираються запустити видачу окремих пропусків-дозволів про право перебування на вулиці.

Важливо Примушують до співпраці: у Маріуполі окупанти полюють навіть за комунальниками

Фактично, за їх поясненнями, це – мікс документу про фільтрацію або, як вони кажуть, верифікацію та пропуску на право пересування в середині міста.

Для того вони запускають роботу "відділів поліції" за адресами:

Центральний район – вулиця Фонтана, 87;

Приморський район та центральний офіс – проспект Нахімова, 86;

Кальміуський район – вулиця Контрольна, 54;

Лівобережний район - вулиця 130-ї Таганрозької дивізії, 114.

Одночасно очікуємо посилення фільтрації не тільки в Маріуполі, але й на узбережжі від Мелекіного до Урзуфа,

– зазначив Андрющенко.

Росія продовжує діяти тими ж методами, які використовувала десятки років тому. Так, у Маріуполі у помешкання містян уже заселяють невідомих людей. Про це розповіла жінка, котра мешкала у маріупольському селищі Старий Крим. Дозвіл на проживання дає так звана селищна рада.

Зверніть увагу! Раніше російські окупанти ввели в Маріуполі спеціальні перепустки. Вони заявляють, що місцеві жителі повинні носити їх з собою для того, щоб пересуватися містом.

Частина окупантів відходять з Маріуполя

Частина російських військ почала відходити з району Маріуполя і рухатися на інші напрямки. Це свідчить про брак сил та засобів в окупантів на Сході. Про це заявив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

За його словами, росіяни розуміють, що захопити Маріуполь та повністю його контролювати вони не зможуть, тому намагаються зараз використати ці переміщення для досягнення тактичних успіхів на інших ділянках фронту.