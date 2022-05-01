Об этом официально сообщил Мариупольский городской совет. Местные власти отметили, что "молятся, чтобы все сработало".

К теме Россияне могут разрушить стены, но не сломать дух украинцев, – Ермак об защитниках Мариуполя

Мариупольцев призвали сообщить об этом родным и знакомым

Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами,

– говорят в горсовете.

Всем, кто имеет контакты в заблокированном Мариуполе, советуют писать и звонить по телефону. Это шанс для людей уехать в безопасное место.