Об этом рассказала женщина, проживавшая в мариупольском поселке Старый Крым. Причем, разрешение на жительство дает так называемый поселковый совет.

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Пока жильцов нет, их дома активно заселяют

Поскольку женщина со своими родными покинула дом, то оккупанты решили, что ее жилье не должно стоять без дела. Поэтому они туда заселили чужих людей. Причем сделали это с разрешения так называемого поселкового совета, который сейчас подчиняется ДНР.

Женщина рассказывает, что ранее она узнала о том, что ее жилье заселили. Просто у нее не было связи с родными, поэтому до последнего надеялась, что это ее сестра из 23 микрорайона Мариуполя.

Но сегодня мне сообщили, что поселковый совет дал разрешение определенным людям. Я не могу представить, что такое может быть в цивилизованном мире. Больно отдавать себе отчет, что это происходит в нашем родном городе,

– рассказала она.

Женщина рассказывает, как в ее дом в Мариуполе поселили чужих людей: смотрите видео

Известно, что этот случай не редкий. Более того, поселять в отобранном доме оккупанты могут тех, кого еще вчера лишили собственной крыши над головой. Если же жители приезжают в свои бывшие дома, чтобы хотя бы забрать личные вещи, то их им могут просто не отдать. Такое поведение еще раз доказывает, что российские захватчики сеют беззаконие, а также буквально призывают к мародерству.

Правила жизни в Мариуполе изменились

Российские захватчики уже начали распространять среди горожан инструкции. В них дают ответы на основные вопросы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подчеркнул, что соответствующие "правила" – абсолютное воплощение ограничений свободы, передвижения, а также прав человека. И все это делает оккупационный режим, который в конце февраля ворвался в Украину, чтобы якобы "защитить" наших граждан.

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