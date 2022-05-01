Также там были друзья наших защитников, которые демонстрируют невероятный героизм. Они обратились к президенту Владимиру Зеленскому и руководству ООН.
В этот день С 11 утра возле "Азовстали" продолжается режим тишины
Что просили участники акции
Все эти люди пришли, потому что хотят видеть своих родных не только героями, но и живыми. Они просили мировое сообщество сделать все возможное и невозможное, чтобы организовать гуманитарные коридоры не только для гражданских.
Мы хотим обратиться к мировым лидерам, чтобы они нам помогли. Наши мужчины, родные сейчас находятся на "Азовстали". Я знаю, что у них очень критическая ситуация, у них нет лекарств,
– сказала участница акции Виктория.
Она жена одного из наших защитников, который там сейчас находится. По словам женщины, мужчина в последний раз ей написал 12 дней назад. Он говорил, что ранен. К счастью, в день акции его собратья сообщили ей, что любимый жив.
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Было много флагов и плакатов
Участники акции пришли с большим количеством разных флагов. Были те, кто стоял с желто-голубым, но случались другие. В частности, на одном из полотен был герб полка "Азов".
Что касается плакатов, то они тоже были разными. На части из них на украинском просили спасти наших защитников из этой ужасной ловушки. А на некоторых были написаны обращения на английском.
Мы хотим, чтобы наши ребята вышли оттуда живыми. Мы не хотим их встречать в гробах. Мы хотим, чтобы мировое сообщество нас услышало,
– сказала участница акции Яся.
Ее парень сейчас тоже в осаде на "Азовстали". Он отстаивает нашу свободу в рядах 36 отдельной бригады морской пехоты из Николаева.
Участники акции в центре Киева / Фото Суспильного
Какая ситуация на "Азовстали"
- Украинские защитники продолжают держать героическую оборону на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Российские военные бросали большое количество войск, но не смогли захватить эту часть города.
- Однако у наших воинов сейчас действительно тяжелая ситуация, поскольку многие ранены. А при отсутствии лекарства даже незначительные повреждения могут обернуться трагедией.
- 28 апреля россияне сбросили крупную авиационную бомбу на больницу, которую обустроили в хранилищах завода. Как следствие там произошел обвал. В результате пострадали уже ранее раненые люди. Число потерпевших достигает 6 сотен человек.
- Когда началось затишье, оттуда стали вытаскивать людей. Среди них были дети, пожилые люди и женщины. 30 апреля удалось вывезти часть из них в Запорожье. Однако спасательная операция продолжилась.
- Пока неизвестно, дадут ли россияне вывезти остальных гражданских. Также непонятно, будет ли возможность эвакуировать раненых бойцов.
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