Также там были друзья наших защитников, которые демонстрируют невероятный героизм. Они обратились к президенту Владимиру Зеленскому и руководству ООН.

В этот день С 11 утра возле "Азовстали" продолжается режим тишины

Что просили участники акции

Все эти люди пришли, потому что хотят видеть своих родных не только героями, но и живыми. Они просили мировое сообщество сделать все возможное и невозможное, чтобы организовать гуманитарные коридоры не только для гражданских.

Мы хотим обратиться к мировым лидерам, чтобы они нам помогли. Наши мужчины, родные сейчас находятся на "Азовстали". Я знаю, что у них очень критическая ситуация, у них нет лекарств,

– сказала участница акции Виктория.

Она жена одного из наших защитников, который там сейчас находится. По словам женщины, мужчина в последний раз ей написал 12 дней назад. Он говорил, что ранен. К счастью, в день акции его собратья сообщили ей, что любимый жив.

Акция близких защитников Мариуполя: смотрите видео

Было много флагов и плакатов

Участники акции пришли с большим количеством разных флагов. Были те, кто стоял с желто-голубым, но случались другие. В частности, на одном из полотен был герб полка "Азов".

Что касается плакатов, то они тоже были разными. На части из них на украинском просили спасти наших защитников из этой ужасной ловушки. А на некоторых были написаны обращения на английском.

Мы хотим, чтобы наши ребята вышли оттуда живыми. Мы не хотим их встречать в гробах. Мы хотим, чтобы мировое сообщество нас услышало,

– сказала участница акции Яся.

Ее парень сейчас тоже в осаде на "Азовстали". Он отстаивает нашу свободу в рядах 36 отдельной бригады морской пехоты из Николаева.

Участники акции в центре Киева / Фото Суспильного