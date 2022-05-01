Також там були друзі наших захисників, які демонструють неймовірний героїзм. Вони звернулися до президента Володимира Зеленського і керівництва ООН.

У цей день З 11 ранку біля "Азовсталі" триває режим тиші

Що просили учасники акції

Всі ці люди прийшли, бо хочуть бачити своїх рідних не лише героями, а й живими. Вони просили світову спільноту зробити все можливе й неможливе, щоб організувати гуманітарні коридори не лише для цивільних.

Ми хочемо звернутися до світових лідерів, щоб вони нам допомогли. Наші чоловіки, рідні зараз знаходяться на "Азовсталі". Я знаю, що в них дуже критична ситуація, в них немає ліків,

– сказала учасниця акції Вікторія.

Вона є дружиною одного із наших захисників, які там зараз перебувають. За словами жінки, чоловік востаннє їй написав 12 днів тому. Він казав, що поранений. На щастя, в день акції його побратими повідомили їй, що коханий живий.

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Було багато прапорів і плакатів

Учасники акції прийшли з великою кількістю різних прапорів. Були ті, хто стояв із жовто-блакитним, але й траплялися інші. Зокрема, на одному з полотен був герб полку "Азов".

Щодо плакатів, то вони теж були різними. На частині з них українською просили врятувати наших захисників із цієї жахливої пастки. А на деяких були написані звернення англійською.

Ми хочемо, щоб наші хлопці вийшли живими звідти. Ми не хочемо їх зустрічати у трунах. Ми хочемо, щоб світова спільнота нас почула,

– сказала учасниця акції Яся.

Її хлопець зараз теж перебуває в облозі на "Азовсталі". Він боронить нашу свободу в лавах 36 окремої бригади морської піхоти з Миколаєва.

Учасники акції в центрі Києва / Фото Суспільного

Яка ситуація на "Азовсталі" Українські захисники продовжують тримати героїчну оборону на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Російські військові кидали велику кількість військ, але не змогли захопити цю частину міста.

Проте в наших воїнів зараз справді важка ситуація, оскільки багато з них поранені. А за відсутності ліків навіть незначні ушкодження можуть обернутися трагедією.

28 квітня росіяни скинули велику авіаційну бомбу на шпиталь, який облаштували в сховищах заводу. Як наслідок там стався обвал. Внаслідок цього постраждали вже раніше поранені люди. Кількість потерпілих сягає 6 сотень людей.

Коли почалося затишшя, звідти почали витягувати людей. Серед них були діти, літні люди та жінки. 30 квітня вдалося вивезти частину з них до Запоріжжя. Проте рятувальна операція продовжилася.

Наразі невідомо, чи дадуть росіяни вивезти решту цивільних. Також незрозуміло, чи буде змога евакуювати поранених бійців.

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