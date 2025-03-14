Росія вночі 14 березня 2025 року атакувала Золочів у Харківській області. Про це пише 24 Канал із посиланням на Олега Синєгубова.

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Що відомо про удар

Синєгубов розповів, що приблизно опівночі ворог вдарив по лікарні в Золочеві.

Внаслідок влучання БпЛА загорівся дах. Через 40 хвилин ворог завдав повторний удар двома БпЛА,

– поясни він ситуацію.

На жаль, є постраждала. Відомо, що постраждала 33-річна жінка – співробітниця бригади екстреної допомоги, отримала гостру реакцію на стрес.

Пожежу вдалося ліквідувати службовцям ДСНС.

Росія не припиняє завдавати ударів по мирних українських мітах. Зокрема, ввечері 13 березня у Харкові пролунала серія вибухів. Уламки безпілотника влучили у житловий будинок, але постраждалих, за попередньою інформацією, немає.