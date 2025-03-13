Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу.
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Росія атакує Україну за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед" ввечері у четвер, 13 березня. Під час цього у Харкові пролунала серія гучних вибухів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Дивіться також Росія знову атакує "Шахедами": які області під загрозою удару