Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.
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Россия атакует Украину с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед" вечером в четверг, 13 марта. В ходе этого в Харькове прозвучала серия сильных взрывов, их было по меньшей мере 4.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.
Смотрите также Россия снова атакует "Шахедами": какие области под угрозой удара