Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

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