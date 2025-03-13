Де зараз "Шахеди", які області під загрозою ворожої атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

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20:42, 13 березня

У Харкові пролунала серія вибухів.

20:39, 13 березня

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

20:35, 13 березня

У Харкові прогриміли вибухи.

20:30, 13 березня

Повітряні сили попереджають, що в районі Харкова ворожий БпЛА.Перебувайте в укриттях!

20:29, 13 березня

Загроза застосування ударних дронів на Дніпропетровщині.

20:23, 13 березня

  • Російські безпілотники в центральній частині Харківщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на Запоріжжі, курс північний.
20:06, 13 березня

Загроза й на Запоріжжі.

19:47, 13 березня

На Харківщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.