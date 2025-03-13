Де зараз "Шахеди", які області під загрозою ворожої атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

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20:42, 13 березня У Харкові пролунала серія вибухів.

20:39, 13 березня Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

20:35, 13 березня У Харкові прогриміли вибухи.

20:30, 13 березня Повітряні сили попереджають, що в районі Харкова ворожий БпЛА.Перебувайте в укриттях!

20:29, 13 березня Загроза застосування ударних дронів на Дніпропетровщині.

20:23, 13 березня Російські безпілотники в центральній частині Харківщини, курс південно-західний.

БпЛА на Запоріжжі, курс північний.

20:06, 13 березня Загроза й на Запоріжжі.