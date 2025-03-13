Де зараз "Шахеди", які області під загрозою ворожої атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.
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20:42, 13 березня
У Харкові пролунала серія вибухів.
20:39, 13 березня
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу
20:35, 13 березня
У Харкові прогриміли вибухи.
20:30, 13 березня
Повітряні сили попереджають, що в районі Харкова ворожий БпЛА.Перебувайте в укриттях!
20:29, 13 березня
Загроза застосування ударних дронів на Дніпропетровщині.
20:23, 13 березня
- Російські безпілотники в центральній частині Харківщини, курс південно-західний.
- БпЛА на Запоріжжі, курс північний.
20:06, 13 березня
Загроза й на Запоріжжі.
19:47, 13 березня
На Харківщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.