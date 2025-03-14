Россия ночью 14 марта 2025 года атаковала Золочев в Харьковской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Синегубова.

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Что известно об ударе

Синегубов рассказал, что примерно в полночь враг ударил по больнице в Золочеве.

В результате попадания БпЛА загорелась крыша. Через 40 минут враг нанес повторный удар двумя БпЛА,

– объясни он ситуацию.

К сожалению, есть пострадавшая. Известно, что пострадала 33-летняя женщина – сотрудница бригады экстренной помощи, получила острую реакцию на стресс.

Пожар удалось ликвидировать служащим ГСЧС.

Россия не прекращает наносить удары по мирным украинским митам. В частности, вечером 13 марта в Харькове прозвучала серия взрывов. Обломки беспилотника попали в жилой дом, но пострадавших, по предварительной информации, нет.