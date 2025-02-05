Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю Пірсу Моргану.

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Зеленський зробив нову заяву про можливість закінчення війни

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до закінчення гарячої фази війни. Президент акцентував, що наша держава, як ніхто, хоче досягти миру.

Україна передусім готова до закінчення гарячої стадії війни. Ми хочемо миру, як ніхто у світі. Але Путін – вбивця,

– заявив Зеленський.