Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського. За словами гаранта, Україна готова до завершення гарячої фази війни, бо хоче миру як ніхто у світі. Задля цього він готовий сісти за стіл переговорів з Путіним.

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Що думає Зеленський про потенційну втрату територій

Він підкреслив: не визнає окуповані території російськими. Але й повернути їх зараз неможливо.

Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Ми адекватні, ми не можемо втрачати мільйони людей,

– чітко сказав президент.

Україна ніколи не визнає окуповані території такими, що належать до складу Росії. Хай хто б цього хотів – Путін чи хтось інший.

"Ми не можемо ні порушувати присягу, яку ми давали людям, які віддали своє життя заради нас у цій війні. Ми не можемо порушувати конституцію і ми не можемо визнавати окуповані території російськими", – пояснив Зеленський.

Для Києва це принципове питання, адже не може бути компромісу в суверенітеті держави. Наразі Захід дає недостатньо підтримки, щоб вигнати Путіна з окупованих територій. Але ці землі точно повернуть.

Далі Зеленський повторив те, про що говорив уже раніше: повертати території треба не тільки військовим чином, але й дипломатичним шляхом.

"Ми повернемо нашу землю, тому що ми маємо рацію і ми не порушили жодного аспекту в міжнародному праві. Морально в будь-якому разі ми абсолютно праві в цій ситуації, тому все повернеться, обов'язково. Якщо наші партнери допоможуть тиснути на Путіна", – уточнив лідер держави.

Він вірить, що Трамп відіграє свою роль у цьому процесі, "зробивши багато кроків вперед". Але до цього має долучитися увесь світ. Утім, зараз не всі лідери готові тиснути на Путіна.