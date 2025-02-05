Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Майка Волца в ефірі Fox News. Аби Трамп зміг швидко завершити війну в Україні, йому допомагає велика кількість країн.

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Трампу допомагає половина світу

Волц нагадав, що необхідно бути обережним, аналізуючи інформацію з неназваних російських джерел. Це була його відповідь на публікацію видання Reuters, яке писало про те, що Москва розглядає ОАЕ і Саудівську Аравію як можливе місце зустрічі російського диктатора Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Цю інформацію радник Трампа не може ні спростувати, ні підтвердити.

Однак, за його словами, адміністрація президента США зараз отримує багато звернень стосовно майбутнього завершення війни України та Росії.

Що дивно, половина світу намагається допомогти президенту Трампу завершити цю війну і закінчити її у справедливий спосіб, який запобігатиме майбутнім війнам. І ми отримуємо всілякі звернення, але сьогодні мені нічого підтвердити або повідомити,

– зазначив Майк Волц.

Радник Трампа обговорював з представниками України розмову президентів

Керівник ОП Андрій Єрмак нещодавно провів телефонну розмову з Майком Волцом. Вони говорили про ситуацію на українському фронті, а також порушили важливе питання щодо майбутнього особистого контакту між президентами України та США, яке можуть організувати найближчим часом.

До слова, Майк Волц, як і представники більшості країн, вважає, що завершувати бойові дії в Україні потрібно дипломатичним шляхом. За його словами, Трамп не бачить можливості повернення територій України, але президент США надалі працюватиме над врегулюванням конфлікту та розмовою з Кремлем.