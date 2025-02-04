Президент США Дональд Трамп 4 лютого 2025 року підписав указ про вихід його держави із Ради ООН з прав людини. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про нові укази Трампа

Також Трамп підписав продовження припинення фінансування агентства ООН з надання допомоги палестинцям UNRWA.

Рішення про вихід з Ради ООН з прав людини західні ЗМІ анонсували раніше.

Цими рішеннями президент США не обмежився. Він також підписав те, що він назвав "дуже жорсткою" директивою про відновлення своєї кампанії "максимального тиску" на Іран. Більше жодних уточнень стосовно цього указу він не надавав.

Ці документи він підписав під час заходу в Овальному кабінеті Білого дому. Ці укази поповнили низку тих, які він підписав у перші дні свого президенства.