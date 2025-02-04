Президент США Дональд Трамп 4 февраля 2025 года подписал указ о выходе его государства из Совета ООН по правам человека. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о новых указах Трампа

Также Трамп подписал продление прекращения финансирования агентства ООН по оказанию помощи палестинцам UNRWA.

Решение о выходе из Совета ООН по правам человека западные СМИ анонсировали ранее.

Этими решениями президент США не ограничился. Он также подписал то, что он назвал "очень жесткой" директивой о возобновлении своей кампании "максимального давления" на Иран. Больше никаких уточнений относительно этого указа он не предоставлял.

Эти документы он подписал во время мероприятия в Овальном кабинете Белого дома. Эти указы пополнили ряд тех, которые он подписал в первые дни своего президентства.