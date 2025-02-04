Готовность Соединенных Штатов или любой другой страны инвестировать в Украину – это всегда очень хорошо. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что в ситуации с ресурсами не говорится о хищении, которое было во времена СССР.

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Действительно ли выгодное предложение

США готовы инвестировать сотни миллиардов долларов и защищать не только украинскую территорию, а свои предприятия, которые там будут. Понятно, что Россия не довольна таким положением дел, а "рупор" Путина Дмитрий Песков заявил о "подкупе Трампа".

Единственное, что нам надо поднимать ставки. Украине стоит изменить тактику, потому что когда мы говорим, что хотим, чтобы Россия вышла с нашей территории, то видим, что психология Трампа предусматривает максимум, а потом он опускается до золотой середины,

– подчеркнул Николай Давидюк.

По мнению политолога, надо говорить о максимальных условиях, например, удары по Москве, введение войск не только в Россию, но и Беларусь. В ответ на это Трамп может согласится с тем, что оккупанты должны выйти с украинской территории, то есть на "половинчатое" решение.

Обратите внимание! Редкоземельные металлы очень сложно добывать, потому что они не образуют больших залежей, а очищать – долго и дорого. Эти металлы имеют уникальными физико-химическими свойствами и используются в высокотехнологичных отраслях, таких как медицина, электроника, оптика. Большинство залежей Украины сосредоточены в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях.

Президент Мексики очень четко показала, что с Трампом можно договариваться, если правильно понять его психологию. Поэтому, мне кажется, что то, что он услышал о редкоземельных металлах – это классная история,

– подчеркнул политолог.

Несмотря на это, не стоит забывать о непредсказуемости президента США. Он может быстро изменить свою позицию в противоположную сторону. Итак, нужно быстро ориентироваться в новой реальности.

Заметим, Владимир Зеленский сказал, что Украина открыта на такое предложение. Полезные ископаемые можно разрабатывать с нашими партнерами, американский бизнес будет инвестировать в эту отрасль.