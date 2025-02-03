3 лютого Дональд Трамп підписав підписав офіційний наказ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником по Україні та Росії, передає 24 Канал із посиланням на AFP.

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Трамп висловився щодо завершення війни

Ми досягли великого прогресу щодо Росії та України,

– сказав Трамп, не вдаючись у подробиці.

Раніше очільник США повідомив, що його адміністрація запланувала переговори з українськими, а також російськими представниками.

В Офісі президента підтвердили, що Київ та команда Трампа наразі узгоджують графік майбутніх зустрічей.

За даними ЗМІ, вже в середині лютого Кіт Келлог може приїхати в Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським.