3 лютого Дональд Трамп підписав підписав офіційний наказ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником по Україні та Росії, передає 24 Канал із посиланням на AFP.
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Трамп висловився щодо завершення війни
Ми досягли великого прогресу щодо Росії та України,
– сказав Трамп, не вдаючись у подробиці.
Раніше очільник США повідомив, що його адміністрація запланувала переговори з українськими, а також російськими представниками.
В Офісі президента підтвердили, що Київ та команда Трампа наразі узгоджують графік майбутніх зустрічей.
За даними ЗМІ, вже в середині лютого Кіт Келлог може приїхати в Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським.