На третій рік великої війни у Росії все частіше зупиняють роботу великі нафтопереробні заводи, які є серцем економіки країни-агресорки. Чому це такі болісні удари для Росії, у розмові з 24 Каналом пояснив ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян.

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Україна болісно б'є по слабкій точці Росії

Під ударами Сил оборони вже вкотре опиняються нафто- та газопереробні заводи у Росії. З початку 2025 року такі атаки стали вже "буденними", але досі аж надто болючими для російської економіки.

Небезпечно було зв'язуватися з ворогом, який розуміє тебе не гірше, ніж ти сам. Україна чудово зрозуміла куди і як бити. Коли Україна б'є по нафтових, газових та енергетичних об'єктах в Росії – це вже не відновиш. У Росії немає нічого вітчизняного. Усе, що працює – це імпорт,

– наголосив Сергій Асланян.

Усі нафтопереробні заводи у Росії на 100% складаються із закордонних компонентів, обладнання та технологій. Щобільше, чимало технологій не є сучасними – багато заводів будувалися ще в часи Радянського Союзу.

"Знищення, поламка чи відсутність запчастин – це трагедія. Щойно український дрон чи ракета потрапила у будь-який компонент ланцюга переробки нафти – це крах одного підприємства: все, кінець, полагодити неможливо. У нафтопереробній галузі немає швидких технологічних рішень. Якщо сьогодні щось зламалось – отримати це можна через пів року, а якщо прилітає ракета – то через усі п'ять років", – пояснив журналіст.

Відповідно, що інтенсивніше Україна знищує інфраструктуру нафтопереробки – то більшою є шкода для усієї Росії: від танків на передовій до великих заводів.

"Атакувавши Україну і не врахувавши, як добре Україна знає всю Росію, і якими точними будуть її відповіді – росіяни з подивом спостерігають, як точно зараз знищуються найважливіші точки російської економіки", – підсумував Асланян.