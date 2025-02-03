На третий год большой войны в России все чаще останавливают работу крупные нефтеперерабатывающие заводы, которые являются сердцем экономики страны-агрессора. Почему это такие болезненные удары для России, в разговоре с 24 Каналом объяснил ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян.

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Украина болезненно бьет по слабой точке России

Под ударами Сил обороны уже в который раз оказываются нефте- и газоперерабатывающие заводы в России. С начала 2025 года такие атаки стали уже "обыденными", но до сих пор слишком болезненными для российской экономики.

Опасно было связываться с врагом, который понимает тебя не хуже, чем ты сам. Украина прекрасно поняла куда и как бить. Когда Украина бьет по нефтяным, газовым и энергетическим объектам в России – это уже не восстановишь. В России нет ничего отечественного. Все, что работает – это импорт,

– подчеркнул Сергей Асланян.

Все нефтеперерабатывающие заводы в России на 100% состоят из зарубежных компонентов, оборудования и технологий. Более того, немало технологий не являются современными – многие заводы строились еще во времена Советского Союза.

"Уничтожение, поломка или отсутствие запчастей – это трагедия. Только украинский дрон или ракета попала в любой компонент цепи переработки нефти – это крах одного предприятия: все, конец, починить невозможно. В нефтеперерабатывающей отрасли нет быстрых технологических решений. Если сегодня что-то сломалось – получить это можно через полгода, а если прилетает ракета – то через все пять лет", – объяснил журналист.

Соответственно, чем интенсивнее Украина уничтожает инфраструктуру нефтепереработки – тем больше вред для всей России: от танков на передовой до крупных заводов.

"Атаковав Украину и не учтя, как хорошо Украина знает всю Россию, и какими точными будут ее ответы – россияне с удивлением наблюдают, как точно сейчас уничтожаются важнейшие точки российской экономики", – подытожил Асланян.