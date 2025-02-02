У Зеленського зазначили, якщо це єдині пункти плану Трампа, то він – провальний. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на радника президента з комунікацій Дмитра Литвина.

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Припиненням вогню та виборами не налякати Путіна, – Литвин

Литвин зауважив, що декількома висловлюваннями Келлога про вибори важко повністю оцінити його позицію.

Але якщо його план – це лише припинення вогню та вибори, то це провальний план. Путіна не злякають лише ці дві речі,

– наголосив радник президента з комунікацій.

Він нагадав, що Росія продовжує нарощувати виробництво ракет і боєприпасів, а також – знаходити нові шляхи обходу санкцій та як заробляти на нафті.

"І зрозуміло, що вся ця зброя створюється не для поваги до демократичних сусідів. Військовий альянс Росії з Північною Кореєю явно не передбачає дотримання режиму припинення вогню", – також додав Литвин.

Україна хоче бачити "глибший підхід" США до закінчення війни

Радник президента з комунікацій зауважив, що Україна хотіла б бачити "глибший підхід з боку офіційних осіб ключових партнерів" щодо закінчення війни.

При цьому він наголосив, що держава пам'ятає, як "глибоко і мудро говорив про ситуацію" Трамп із Зеленським. Зокрема, про те, чим насправді можна тиснути на Путіна.

Литвин також додав, що наразі надзвичайно "важливо швидко перейти до реальної роботи" між Україною та США над конкретним планом закінчення війни та досягнення тривалого миру.

Нагадаємо, що президент Зеленський також висловився про заяви Келлога щодо плану закінчити війну за 100 днів. Він перелічив, чим можна тиснути на диктатора Путіна.

У цьому Україні допомогли б тотальні санкційні кроки, підтримка української армії, зменшення цін на енергетику, накладання обмежень на банківську сферу Росії, а також примушення кремлівського очільника піти на поступки і дипломатично вирішити конфлікт.