Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога в ефірі Fox News.

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Що Келлог думає про закінчення війни в Україні

За словами Келога, Дональд Трамп створить "важелі впливу" як на українців, так і на росіян.

Він (Трамп – 24 Канал) чудовий укладач угод. Він це знає. Він знає, як застосовувати важелі впливу. І це одна з речей, про які ми з ним говоримо і даємо йому можливість робити те, що він хоче робити на посаді президента,

– вказав посадовець.

Кіт Келлог припустив, що завершення війни – це питання місяців, а не років. Він сподівається, що США могли б досягти певних успіхів у короткостроковій перспективі.

Келлог зазначає, що хотів би побачити зворотній відлік до 100 днів, аби зрозуміти, де ми знаходимося: чи то припинення вогню, чи то постійний мир. Дипломат вважає це цілком досяжним, зазначивши, що припинення війни в Україні не буде схоже на Афганістан, де це тривало чотири роки.

Щодо санкцій проти Росії та постачання зброї Україні, Келлог відповів, що це вирішуватиме президент США, але запевнив, що той добре розуміє, де слід тиснути.

До слова, раніше Кіт Келлог заявив, що війна Росії проти України йде до кінця. За словами Келлога, Україна за три роки війни втратила більше воїнів, ніж США за всю війну у В’єтнамі та Корейську війну разом узяті.