Президент США неодноразово заявляв про намір зустрітися з Владіміром Путіним для обговорення війни в Україні. Очікується, що це може статися у найближчі шість місяців. Натомість Володимир Зеленський зазначав, що "вести переговори про Україну без її участі –небезпечно", передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Команди Зеленського і Трампа домовляються про зустріч

Як повідомили джерела видання в Офісі президента, українська сторона наразі узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Трампа.