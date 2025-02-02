Очікується, що зустріч Трампа і Путіна може відбутися упродовж наступних шести місяців. Володимира Зеленського спитали, чи він розглядатиме це як зраду, і чи матимуть переговори американського президента і російського диктатора вплив на стосунки України і США, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія не змогла досягнути своїх цілей у війні, але й Україна теж, – Зеленський

Що відповів Зеленський

Політик зазначив, що у будь-якому випадку все матиме вплив на стосунки США і України. "Я б дуже хотів, щоб ми їх не втратили. Для нас підтримка Трампа, підтримка США, народів Америки дуже важлива. Вони найбільші донори. Вони стратегічні партнери", – підкреслив він.

Водночас Зеленський попередив про небезпеку маніпуляцій з боку Путіна. За його словами, очільник Кремля здатен зробити так, аби змусити весь світ відчувати, що вони програли.

Президент вважає, що можна не перемогти Україну, але можна перемогти весь світ.

Російський диктатор може показати, що він був правий, оскільки він уникнув покарання за скоєне. Ба більше, з ним пішли на компроміс. На власному прикладі Путін покаже, що можна діяти так, як він, і за це нічого не буде.

Зеленський підкреслив, що це буде сигнал іншим великим державам, які думають повторити за Путіним, але не наважуються.

Я вважаю, що це дуже небезпечно, якщо будуть прямі перемовини Росії та США про Україну без України,

– наголосив президент.

"І ми будемо на це реагувати у будь-якому випадку. Ми не можемо допустити, щоб за нас хтось щось вирішив, а Путін саме цього хоче. Він хоче за нас вирішити", – додав політик.

Зеленський підкреслив, що лише Україна та Росія найбільше знають про цю війну. Тільки Кремль знає про свої цілі, і тільки Україна розуміє, що вони хворі, і Путін прагне їх реалізувати наперекір усьому.

Інші країни можуть вірити або не вірити.

Нагадаємо, що Зеленський прокоментував намір Кіта Келлога завершити війну в Україні за 100 днів