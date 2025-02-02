Ожидается, что встреча Трампа и Путина может состояться в течение следующих шести месяцев. Владимира Зеленского спросили, будет ли он рассматривать это как измену, и будут ли иметь переговоры американского президента и российского диктатора влияние на отношения Украины и США, передает 24 Канал.

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Что ответил Зеленский

Политик отметил, что в любом случае все будет иметь влияние на отношения США и Украины. "Я бы очень хотел, чтобы мы их не потеряли. Для нас поддержка Трампа, поддержка США, народов Америки очень важна. Они самые большие доноры. Они стратегические партнеры", – подчеркнул он.

В то же время Зеленский предупредил об опасности манипуляций со стороны Путина. По его словам, глава Кремля способен сделать так, чтобы заставить весь мир чувствовать, что они проиграли.

Президент считает, что можно не победить Украину, но можно победить весь мир.

Российский диктатор может показать, что он был прав, поскольку он избежал наказания за содеянное. Более того, с ним пошли на компромисс. На собственном примере Путин покажет, что можно действовать так, как он, и за это ничего не будет.

Зеленский подчеркнул, что это будет сигнал другим крупным государствам, которые думают повторить за Путиным, но не решаются.

Я считаю, что это очень опасно, если будут прямые переговоры России и США об Украине без Украины,

– подчеркнул президент.

"И мы будем на это реагировать в любом случае. Мы не можем допустить, чтобы за нас кто-то что-то решил, а Путин именно этого хочет. Он хочет за нас решить", – добавил политик.

Зеленский отметил, что только Украина и Россия больше всего знают об этой войне. Только Кремль знает о своих целях, и только Украина понимает, что они больны, и Путин стремится их реализовать вопреки всему.

Другие страны могут верить или не верить.

Напомним, что Зеленский прокомментировал намерение Кита Келлога завершить войну в Украине за 100 дней