Так, сначала Трамп признал, что закончить войну в Украине будет гораздо сложнее, чем ему казалось. Во время своего выступления 7 января новоизбранный президент США сделал новое заявление по поводу сроков окончания боевых действий, передает 24 Канал со ссылкой на PBS News.

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Когда Трамп рассчитывает достичь мира в Украине

Я надеюсь, что за шесть месяцев все удастся. Ну, может быть, чуть раньше. Россия теряет очень много молодых людей, так же и Украина. Это вообще не должно было начаться. Такая война вообще не должна была произойти,

– сказал во время выступления Трамп.

Политик обвинил администрацию Байдена в том, что она спровоцировала войну в Украине. Республиканец заявил, что, мол, Россия напала на Украину, потому что увидела, что администрация Байдена – "некомпетентная" и не знает, что делает.

"Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас большая армия", – отметил Трамп.

По его словам, война началась, потому что Байден сказал, что Украина может вступить в НАТО.

Также республиканец спрогнозировал дальнейшее обострение войны России в Украине.