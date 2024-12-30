Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Hill. Предвыборные заявления президента США под угрозой провала.

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Трамп изменил риторику

Избранный президент США Дональд Трамп, который еще во время предвыборной кампании заявлял о завершении войны в Украине в кратчайшие сроки, изменил тон своей риторики.

На пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго он подчеркнул, что урегулирование конфликта потребует готовности президента Украины Владимира Зеленского и правителя России Владимира Путина к компромиссам. Однако Трамп не уточнил, каких именно уступок он ожидает от обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя позицию Трампа в интервью Fox News, выразил уверенность в силе США.

Он сильнее. Соединенные Штаты сильнее. Экономика сильнее,

– отметил Зеленский.

Он намекнул на потенциальную способность США влиять на Россию.

Экономические вызовы: обещания Трампа под вопросом

Кроме заявлений по Украине, Трамп обещал снижение цен на продукты путем увеличения энергоснабжения. Политик часто критиковал администрацию Байдена за высокую инфляцию и стоимость жизни.

Однако в интервью журналу Time Трамп стал осторожнее в своих обещаниях.

Трудно сбить вещи, которые поднялись,

– признал он.

Критика со стороны демократов не заставила себя ждать. Сенатор Элизабет Уоррен написала в соцсетях, что Трамп пообещал снизить цены на продукты, но теперь, кажется, даже не собирается пытаться.

Несмотря на громкие обещания, Трамп сталкивается с многочисленными вызовами как в международной политике, так и в экономике. Политические оппоненты отмечают, что его риторика существенно отличается от реальных шагов, а его амбициозные планы могут остаться лишь словами.