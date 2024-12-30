Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Hill. Передвиборчі заяви президента США під загрозою провалу.

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Трамп змінив риторику

Обраний президент США Дональд Трамп, який ще під час передвиборчої кампанії заявляв про завершення війни в Україні у найкоротші терміни, змінив тон своєї риторики.

На пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго він підкреслив, що врегулювання конфлікту вимагатиме готовності президента України Володимира Зеленського та правителя Росії Владіміра Путіна до компромісів. Однак Трамп не уточнив, яких саме поступок він очікує від обох сторін.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи позицію Трампа в інтерв'ю Fox News, висловив упевненість у силі США.

Він сильніший. Сполучені Штати сильніші. Економіка сильніша,

– зазначив Зеленський.

Він натякнув на потенційну здатність США впливати на Росію.

Економічні виклики: обіцянки Трампа під питанням

Окрім заяв щодо України, Трамп обіцяв зниження цін на продукти шляхом збільшення енергопостачання. Політик часто критикував адміністрацію Байдена за високу інфляцію та вартість життя.

Проте в інтерв’ю журналу Time Трамп став обережнішим у своїх обіцянках.

Важко збити речі, які піднялися,

– визнав він.

Критика з боку демократів не забарилася. Сенаторка Елізабет Воррен написала у соцмережах, що Трамп пообіцяв знизити ціни на продукти, але тепер, здається, навіть не збирається намагатися.

Попри гучні обіцянки, Трамп стикається з численними викликами як у міжнародній політиці, так і в економіці. Політичні опоненти зазначають, що його риторика суттєво відрізняється від реальних кроків, а його амбіційні плани можуть залишитися лише словами.