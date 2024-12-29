Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что на Западе размышляют, как обеспечить гарантии безопасности Украине. Очевидно, именно на этом будет настаивать Дональд Трамп после того, как 20 января 2025 года официально станет президентом США.

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Гарантии безопасности для Украины

Станислав Желиховский считает, что в ближайшее время будет заметна активизация мировых политиков по введению миротворческих войск в Украину.

Будет ли это миссия под эгидой ЕС, ООН, НАТО или свои войска будут отправлять отдельные страны, пока неизвестно. Вообще сложно спрогнозировать, будут ли гарантии безопасности заключаться в том, что на территории Украины будут размещены иностранные войска,

– предположил эксперт-международник.

Он считает, что европейские лидеры ожидают решения новоизбранного президента США, чтобы сформировать свою позицию относительно формата гарантий безопасности для Украины.

"Хотя Дональд Трамп ранее давал понять, что миротворческие миссии на территории Украины могут формироваться из стран Европы", – заметил Желиховский.

Очень важно, чтобы партнеры и Россия гарантировали безопасность нашему государству в период после возможного заключения соглашения с россиянами.

Обратите внимание! Экс-чиновник разведки США Норман Рул заявил, что Владимир Путин готов к прекращению огня только на условиях, которые закрепят оккупированные территории за Россией и ослабят Украину. Он использует переговоры, чтобы выиграть время для восстановления армии и экономики, избегая реальных уступок.

Эксперт-международник выразил сомнения, смогут ли миротворцы, если будет согласовано их присутствие на территории Украины, повлиять на компонент безопасности в случае повторной агрессии России.

Было бы целесообразно размещать контингенты (партнеров Украины – 24 Канал) вблизи линии разграничения конфликта, чтобы можно было обеспечить то, что Россия не пересечет ее в будущем и не развяжет новую фазу войны,

– подчеркнул он.

Москва может выступить против любых миротворческих миссий на территории Украины, что будет означать отказ от согласования гарантий безопасности для нашего государства. Поэтому, по словам Желиховского, ни одно соглашение не приведет ни к чему, даже если Трамп поговорит с Путиным.