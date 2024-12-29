Сам Трамп никогда лично не озвучивал свой "мирный план". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какой "план" имеет в виду российский режим

Глава российской дипломатии Лавров заявил, что Россию не устраивает "мирный план" Трампа. СМИ сообщали, что он предусматривает отсрочку вступления Украины в НАТО на 20 лет и введение на её территорию миротворцев ЕС и Великобритании.

Важно отметить, что план Трампа никогда не звучал из его уст, его публиковали только СМИ со ссылкой на его окружение.

Так, The Wall Street Journal со ссылкой на три источника в окружении новоизбранного президента США писали, что новая администрация в Белом доме рассматривает вариант заморозить войну, то есть позволить России оккупировать 20% украинской территории. Украина не присоединится к НАТО ближайшие 20 лет, а взамен Вашингтон и дальше будет поставлять Украине оружие для сдерживания дальнейших нападений РФ.

Звучали и предложения о введении миротворцев, однако именно европейских. Трамп неоднократно заявлял, что Европе стоит больше прилагать усилия к своей и украинской обороне.

Украинский дипломат Андрей Мельник в интервью Berliner Morgenpost заявил, что для Украины вступление в НАТО не является приоритетом. Украина работает над получением чётких и обширных, многосторонних гарантий безопасности.