Такое мнение 24 Каналу высказал израильский журналист Цви Зильбер, заметив, что режим в этой стране может рухнуть так же как в Сирии. Без партнерства же с этой страной Владимиру Путину будет сложно воевать.

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Какого союзника России может уничтожить Трамп

По словам израильского журналиста, Трамп не простит Иран, который ранее дважды покушался на его жизнь. Будущий президент США готов предлагать сотрудничество любому, но не этой стране.

Трамп понимает, что если он вытащит Иран из этой антизападной и "путинско-китайской" коалиции, то очень сильно ее ослабит. Без иранской помощи Путину будет трудно, ведь Иран обеспечивает российскую армию даже военной формой,

– подчеркнул он.

Кроме того, если Трамп в будущем планирует договориться с Путиным, то давление на Иран пригодится для улучшения переговорной позиции США. Именно поэтому после 20 января нас ждут драматические события в Иране.

"Как рассыпался Асад, так и иранский режим может посыпаться, ведь он не имеет внешней "крыши". Если Сирия имела Иран, который действовал через Хезболлу, и Россию, которая занята войной в Украине, рухнули две ноги, на которых держался сирийский режим", – добавил Зильбер.

Кстати, издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп может усилить военное давление на Иран, возможно, даже нанося удары по ядерным иранским объектам.