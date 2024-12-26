Также известно о 10 раненых сотрудниках министерства внутренних дел страны. Об этом сообщает Reuters, передает 24 Канал.
Смотрите также Военная техника России остается на базах в Сирии: спутниковые снимки показали интересные детали
Перестрелка вблизи Тартуса
Силы безопасности новой власти начали операцию по "контролю безопасности, стабильности и гражданского мира, а также преследование остатков ополченцев Асада в лесах и на холмах" в сельской местности Тартуса.
Полиция попала в засаду, когда пытались арестовать бывшего офицера, причастного к тюрьме Седная возле Дамаска, где казнили и подвергали пыткам людей, нелояльных режиму диктатора.
В сети появилось видео, как утверждается, с рейдами силовиков новой власти на боевиков, поддерживающих ранее свергнутый режим Асада.
Перестрелка силовиков со сторонниками Асада: смотреть видео
Ранее 24 Канал сообщал о падении диктатуры Башара Асада. Власть в Дамаске захватила группа "Хайят Тахрир аш-Шам" во главе с Абу Мухаммадом аль-Джолани. Бывший диктатор с семьей сбежал в Москву.