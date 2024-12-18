Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Какими могут быть реальные намерения россиян относительно присутствия в Сирии

Спутниковые снимки от компании Maxar, показывают по состоянию на утро 18 декабря на авиабазах в Сирии наблюдается накопление военной техники России.

Например, на снимке с авиабазы в Хмеймиме видно около 100 российских грузовиков и самолеты: один Ил-76, один Ан-72 и два Ан-26.

Военные самолеты России находятся на авиабазе в Хмеймиме / Фото Maxar

О реальных намерениях россиян оставаться в Сирии могут рассказать некоторые детали.

Как пишет издание, если учесть, что Ил-76 за один рейс может взять один-два грузовика, то чтобы вывезти с авиабазы всю накопленную технику, военным понадобится примерно полсотни рейсов одного самолета.

Ранее ГУР МО Украины сообщало, что Россия задействовала Ил-76 и два Ан-124-100 для выхода войск из Сирии. То есть сначала российская армия планировала использовать только три самолета. Поэтому анализируя все эти факты, возникает вопрос, как Россия сама оценивает, сколько у нее есть времени, чтобы забрать своих военных и вооружение с сирийской территории.

Журналисты высказали версию, что на самом деле россияне не собираются возвращаться на свою территорию, а могут переместиться из Сирии в Ливию для сохранения присутствия в Средиземноморском регионе.

Российские военные опасаются новых ударов Израиля

На спутниковых снимках с базы в Тартусе видно, что военные корабли России не приближаются к причалам, опасаясь новых ударов Израиля в этом районе.

Россияне не приближаются к порту в Тартусе / Фото Maxar

Но на открытой площадке рядом Россия выставила свою военную технику.

Это выглядит на самом деле нелогично, с поправкой на текущую кампанию ударов ЦАХАЛа в Сирии. Ведь есть определенный риск, что результаты возможного нового израильского удара заденут поневоле и технику армии РФ также,

– отмечает издание.

На снимках, зато, не видно ни одного танка Т-72Б3 и С-400, которые Россия использовала во время боевых действий в Сирии. Поэтому, российская армия или уже перебросила эту технику в Ливию или в Россию, или маскируют ее.

Расположение российской военной техники на базе в Сирии / Фото Maxar

В общем, издание сделало вывод, что Россия пытается как можно дольше "тянуть время", чтобы принять решение о дальнейшем размещении своих войск в Средиземноморском регионе.

Напомним, ранее российским журналистам удалось выяснить, сколько военных армии России погибли в Сирии с 2015 по 2024 годы. Названное ими количество значительно больше, чем страна-агрессор признает официально.