Журналист-международник Алексей Бурлаков рассказал 24 Каналу, что в Дамаск прибыла турецкая делегация. А Израиль продолжает наносить удары по военным объектам на всей территории Сирии.

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Что происходит в Сирии

Израиль пытается уничтожить места, где осталась российская техника. Войска ЦАХАЛ контролируют так называемую "серую зону" между Голлндскими высотами, которые некоторые считают оккупированными Израилем, и сирийской границей. Людям Асада дали время на добровольную сдачу оружия.

Большинство израильского населения пока не понимает, кто будет руководить Сирией. Всем известно о настроениях президента Турции Реджепа Эрдогана в отношении Израиля, а также позицию Ирана, поэтому израильтяне опасаются.

Они не хотят допустить, чтобы в Сирии оставалось оружие. И это плюс для Украины, потому что сирийцы воевали преимущественно советским оружием, которое ей поставляла Россия, и которое потом могло попасть в Украину,

– рассказал Алексей Бурлаков.

Также "просыпается" Иран. Он понимает, что сейчас Израиль закрепляет свои позиции в Сирии и делает там буферную зону. Фактически израильские войска занимают "серую зону", которая составляет 20 – 25 километров от Дамаска.

Чего ждать дальше

Судьба российских баз и военных, которые их обслуживали остается неизвестной. Впрочем точно известно, что Израиль их бомбит. Сейчас страна хочет обеспечить спокойствие на севере Израиля для того, чтобы люди смогли вернуться туда жить, не боясь обстрелов со стороны "Хезболлы" или тех формирований, которые возьмут власть в Сирии.

Никто еще не знает, кто будет у власти, но местные военные эксперты говорят, что, скорее всего, там начнется новая гражданская война, возможно, не такого масштаба, как в 2015 году, но что-то похожее,

– добавил журналист-международник.

Восток и юг обороны Израиля сейчас в полной боевой готовности и ожидают иранского удара. Никто не знает, как и когда он будет и вообще это произойдет, но население, резервистов мобилизуют, оборону укрепляют.

Также действуют протурецкие формирования. Они не имеют полной власти, потому что Турция еще не успела договориться с повстанцами. Впрочем маловероятно, что они захотят договариваться с турками, ведь наоборот хотят избавиться от этой зависимости.

Сирия как территория, выглядит довольно удобной, чтобы начать новые боевые действия. Будет выяснение отношений по крайней мере между региональными государствами такими как Турция, Иран, Израиль. Не надо забывать и о "Хезболле" и Секторе Газа,

– отметил Алексей Бурлаков.

Как война в Сирии скажется на Украине

МИД Украины надеялся, что если мы наладим контакт с временной властью в Сирии, то, возможно, она сможет поделиться с нами советским или российским оружием, которое у них оставалось.

Однако, это довольно опасно, поэтому Израиль превентивно уничтожает те запасы, которые остались, чтобы их никто не смог использовать. Ведь если мы продолжим ждать, кому отдадут оружие, то можем дождаться дипломатических действий России, чьи позиции в Сирии остаются довольно сильными.

Россия может перетянуть повстанцев на свою сторону, но в Сирии на самом деле осталось не так много оружия, чтобы усилить российскую группировку. Большинство российских экипажей уже выехали,

– подчеркнул журналист.

Он добавил, что Израиль делает хорошо, уничтожая оружие, чтобы оно даже потенциально не досталось России, ведь не стоит исключать, что повстанцы поддержат страну-агрессора.

Напомним, сирийская оппозиция после захвата власти, сожгла могилу отца Асада в его родном городе. Там также была похоронена его жена.

В России Асад находится под личными гарантиями Владимира Путина. Россияне прикрывали борт диктатора, который вылетел из столицы Дамаска, а дальше исчез с радаров.