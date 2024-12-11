Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Al Arabia.

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Поджог склепа семьи Башара Асада

Оппозиция подожгла могилу отца сирийского президента Башара аль-Асада Хафеза в его родном городе Кардаха. Хафез Асад был основателем режима в Сирии и находился у власти почти 30 лет.

В том же склепе также была похоронена жена Хафеза и старший сын Басиль. Именно он должен был унаследовать власть в Сирии, но погиб в автокатастрофе в 1994 году. После гибели брата Башар Асад вернулся из Лондона и возглавил отцовский режим.

Огромное возвышенное сооружение на вершине холма имеет сложную архитектурную конструкцию с несколькими арками, ее внешний вид украшен орнаментом, выгравированным на камне.

Заметим, что сам Башар Асад сбежал из Сирии в Россию. Именно Кремль убедил диктатора бежать. Агенты российской разведки организовали побег, доставив Асада через его авиабазу в Сирии. Транспондер самолета был выключен, во избежание отслеживания. В Кремле заявляли, что убежище Асаду предоставил лично Владимир Путин.