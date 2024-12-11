Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Al Arabia.

Дивіться також Падіння дому Асадів: біографія диктатора та династії, що перетворила Сирію на руїну

Підпал склепу родини Башара Асада

Опозиція підпалила могилу батька сирійського президента Башара аль-Асада Хафеза в його рідному місті Кардаха. Хафез Асад був засновником режиму в Сирії і перебував при владі майже 30 років.

У тому-таки склепі також була похована дружина Хафеза та старший син Басіль. Саме він мав успадкувати владу в Сирії, але загинув в автокатастрофі 1994 року. Після загибелі брата Башар Асад повернувся з Лондона і очолив батьків режим.

Величезна піднесена споруда на вершині пагорба має складну архітектурну конструкцію з кількома арками, її зовнішній вигляд прикрашений орнаментом, вигравіруваним на камені.

Зауважимо, що сам Башар Асад втік з Сирії до Росії. Саме Кремль переконав диктатора тікати. Агенти російської розвідки організували втечу, доставивши Асада через його авіабазу в Сирії. Транспондер літака був вимкнений, щоб уникнути відстеження. У Кремлі заявляли, що прихисток Асаду надав особисто Владімір Путін.